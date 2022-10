Covid: morta centenaria in Sardegna, casi ancora in calo

Un nuovo decesso - una donna di 105 anni residente nel sud Sardegna - nell'Isola dove prosegue il calo dei contagi da Covid 19. Nell'ultimo bollettino regionale, infatti, si registrano 325 ulteriori casi di positività (di cui 290 diagnosticati con tampone antigenico) rispetto ai 471 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.475 tamponi con un tasso di positività che passa dal 17,8% al 22%. Restano cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre salgono a 79 (+3), quelli in area medica. Quasi 8mila (7.926) i casi di isolamento domiciliare (+ 129).