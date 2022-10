Calcio:Cagliari pronto per sfida in Coppa Italia col Bologna

Cagliari subito in campo ad Asseminello questo pomeriggio per preparare la sfida di giovedì 20 al Dall'Ara contro il Bologna per la Coppa Italia. Morale a mille per i rossoblu sardi dopo la vittoria casalinga con il Brescia che rilancia le ambizioni di promozione della squadra di Liverani. Contro i felsinei previsto tanto turnover. E magari anche qualche esperimento in vista del campionato: il mister potrebbe decidere proprio a Bologna di schierare contemporaneamente Pavoletti e Lapadula. Con un nuovo assetto alle spalle delle due punte che consenta di creare nuovi equilibri per non sbilanciare la squadra.

Quasi sicuramente titolare anche Viola, il centrocampista ex Bologna per tre turni è rimasto fuori dalla formazione iniziale e Liverani sfrutterà l'occasione per rilanciarlo. Probabile chance anche per i giovani Kourfalidis e Obert in versione centrale. Molto verosimile che l'allenatore possa testare nuove soluzioni al centro della difesa regalando minuti e spazio a Dossena, Capradossi e allo stesso Obert.

Sarà anche un match importante per verificare le condizioni di Rog, reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare le due gare con Genoa e Brescia. Con le rondinelle è stato anche convocato, ma il centrocampista non ha giocato nemmeno un minuto. Anche con il Bologna sarebbe comunque un rientro graduale, magari per un tempo. Tutto in vista della ripresa di campionato, vero obiettivo dei rossoblu: prossima gara in programma lunedì 24 ad Ascoli.