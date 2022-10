"Benvenuto Vermentino" celebra il principe dei vini

C'è chi si innamora del colore dorato, chi ne ammira la trasparenza, chi non sa resistere al suo gusto delicato e al leggero aroma fruttato. Che sia classico, frizzante, passito o spumante, il Vermentino in Sardegna non è solo un vino, per molti è uno stile di vita. Di sicuro è un'eccellenza delle produzioni sarde, tanto che in Gallura, vera patria di questo rinomato vino, lo celebrano con "Benvenuto Vermentino", una manifestazione internazionale che dura una settimana e che si apre oggi a Olbia. L'evento, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dall'Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura, le locali associazioni di categoria e l'Ais.

Una sinergia fra enti per promuovere il Vermentino con un fitto calendario di iniziative enogastronomiche, culturali ed economiche. In questa settimana ristoranti, bar e hotel che aderiscono all'iniziativa metteranno alla prova la propria creatività proponendo alla clientela aperitivi e menù a base di Vermentino. Il vino principe della Gallura sarà celebrato anche dalle attività commerciali, artigianali e dei servizi che proporranno il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg.

Tutto questo accompagnato da un programma di spettacoli, appuntamenti culturali, esposizioni di artigiano, show cooking che riempiranno le strade di Olbia. E poi le visite guidate nelle Cantine, accompagnati direttamente dai produttori. Al Museo Archeologico, da domani a sabato, spazio alla parte economica della manifestazione, con incontri B2B tra le Cantine locali e una qualificata selezione di buyers e importatori nazionali ed esteri, in particolare provenienti da Germania, Svizzera e Danimarca. Incontri organizzati non solo per curare il versante commerciale, con export e internalizzazione. Ma anche per rafforzare le azioni di comunicazione, marketing e promozione turistica della Gallura, da attuarsi nel periodo giugno-ottobre in collaborazione con le principali Agenzie di promozione e comunicazione e le Camere di Commercio italiane all'estero.

"Benvenuto Vermentino è una manifestazione pensata anche come leva turistica per favorire i flussi di visitatori non solo in Gallura ma anche verso le zone interne", precisa il presidente della Camera di commercio di Sassari-Nord Sardegna, Stefano Visconti. "Propone un mix di eventi culturali, commerciali, economici dai quali ci attendiamo buoni riscontri, anche perché quest'anno si torna finalmente in presenza, dopo il difficile periodo della pandemia".