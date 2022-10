Operaio cade da impalcatura a Nuoro, è grave

Nuovo incidente sul lavoro a Nuoro, il terzo in provincia nel giro di dieci giorni Intorno a mezzogiorno, un operaio è caduto da una impalcatura mentre lavorara in via Sulas. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Francesco. Il 5 ottobre scorso nelle campagne tra Nuoro e Lollove era morto un operaio di 54 anni, schiacciato dal furgone che stava riparando. Tre giorni dopo un impresario di 60 anni era volato da una impalcatura a Dorgali, finendo in un fossato. Per lui ferite non gravi.