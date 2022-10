Maxi esercitazione al lago Omodeo, simulata alluvione

Prove tecniche di lotta alle alluvioni. Con tanto di simulazione di salvataggio con gli specialisti dei Nuclei sommozzatori di Cagliari e Sassari in acqua per il recupero di tre persone trascinate, con la propria auto, sul fondo del lago Omodeo. L'esercitazione è durata quattro giorni. Lo scenario ipotizzato è stato quello di un disastro idrogeologico. Il comando dei Vigili del fuoco di Oristano ha iniziato a gestire le prime richieste di soccorso, inviando le squadre di pronto intervento per poi realizzare una vera e propria sala operativa sul campo.

Nella simulazione sì è ipotizzato che ci fosse ulteriore bisogno di aiuti. E quindi ecco i rinforzi da Lazio, Umbria e Abruzzo. Le squadre dalla penisola sono arrivate con i mezzi aerei della flotta dei Vigili del fuoco, un contingente è arrivato con il canadair in assetto trasporto uomini e attrezzatture, altri con l'elicottero Drago VF AB412. Coinvolto anche il reparto volo della Polizia di Stato di Fenosu. I Carabinieri della Legione Sardegna, tramite la base dello Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna, sono stati impegnati per il supporto al volo degli elicotteri. La Croce Rossa ha posizionato una struttura con tende da campo per i soccorsi alla popolazione coinvolta dall'alluvione.

Tutto molto verosimile con tanto di verifica della stabilità strutturale delle abitazioni lesionate per far rientrare le persone nelle proprie case. Simulato anche il soccorso di una persona rimasta bloccata nella diga realizzando un trasporto in zona sicura con una teleferica tra l'invaso e il viadotto sulla provinciale 11. In campo anche il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), impegnato nella messa in sicurezza di una cisterna di gpl sradicata dalla forza dell'acqua; inoltre hanno effettuato ricerca e recupero di materiale radioattivo disperso da un furgone che trasportava radio farmaci, coinvolto dall'onda di piena. Tutti i target - questo il bilancio - sono stati portati a termine con ottimi risultati.