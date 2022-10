Tre giorni di Archeologika, patrimonio dell'Isola in vetrina

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Si è aperta a Cagliari, alla passeggiata coperta del Bastione Saint Remy, Archeologika 2022, l'expo del turismo archeologico della Sardegna organizzato dalla Fondazione Mont'e Prama, con l'assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con il ministero della Cultura e il Comune di Cagliari. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 16 ottobre con un programma di incontri e workshop tra gli operatori dell'offerta turistico archeologica della Sardegna e buyers, nazionali ed internazionali, interessati al turismo archeologico.

"Per la prima volta in Sardegna, abbiamo organizzato l'expo del turismo archeologico -ha detto l'assessore del Turismo, Gianni Chessa durante l'inaugurazione - che rappresenta una grande vetrina a disposizione dell'immenso patrimonio archeologico della nostra Isola. Manifestazione che dimostra il concreto impegno della Regione nella tutela e nella valorizzazione dei suoi beni materiali e immateriali per proporre la 'Destinazione Sardegna' come meta del turismo culturale". Nel primo appuntamento di approfondimento si è parlato dei valori del patrimonio archeologico per il turismo culturale della Sardegna, con gli interventi di Anthony Muroni (presidente della Fondazione Mont'e Prama), Gianni Chessa, (assessore al Turismo), Renato Serra (direttore generale dell'assessorato della Pubblica Istruzione), Patricia Olivo (segretaria regionale del MiC), e i Rettori di Sassari Gavino Mariotti e Cagliari, Francesco Mola.

"Finalmente, all'interno di una stessa iniziativa ha concluso Chessa - si troveranno tutte le professionalità e gli operatori del settore, dai siti museali a quelli archeologici, esperti nazionali e internazionali, dalle fondazioni ai tour operator.

La Regione proseguirà ad investire in questo settore, programmando una strategia per mettere in rete e valorizzare il patrimonio archeologico e creando opportunità di crescita economica e occupazionale per la Sardegna". (ANSA).