Stati generali del c.destra dal 20 al 22 ottobre a Bultei

Saranno tre i giorni di conclave del centrodestra sardo e il luogo scelto per l'occasione è Bultei, comune a 80 chilometri da Sassari. I lavori degli Stati generali, convocati dal presidente della Regione Christian Solinas, cominceranno nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 21 e si concluderanno con il pranzo di sabato 22.

Le sessioni di dibattito da cui dovrà uscire l'agenda politica dell'ultimo anno e mezzo di governo della Regione, i nomi dei nuovi assessori e a cascata quelli delle caselle vacanti in Consiglio regionale, si svolgeranno a Casa Betania, un centro di formazione pastorale della diocesi di Ozieri. La località è Sa Pastia, a circa mille metri di altitudine e in una posizione panoramica fuori dal centro abitato del comune del Goceano.

Lì il governatore Solinas ha dato appuntamento agli assessori della sua Giunta, ai consiglieri regionali, ai segretari e coordinatori dei partiti che lo sostengono, ai parlamentari e ai sindaci dei Comuni sopra i 15mila abitanti. Segno quest'ultimo che sul tavolo della discussione, oltre a temi come la continuità territoriale, il caro bollette, l'insularità, l'urbanistica e la sanità, ci sarà anche la partita elettorale per le prossime Regionali 2024.

In quei centri infatti sarebbe pronto il simbolo di una lista per Solinas presidente, che in diversi Comuni del Cagliaritano, compreso il capoluogo, sta già creando fibrillazioni da qualche settimana. I messaggi di invito agli Stati generali, secondo quanto si apprende, partiranno nelle prossime ore, mentre ancora non si conosce il dettaglio dell'ordine del giorno e il programma dei lavori. (ANSA).