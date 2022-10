Ottobre in rosa a Quartu, screening contro i tumori al seno

Screening gratuiti in biblioteca per combattere il tumore al seno. Sino al 31 ottobre torna a Quartu l'iniziativa "Ottobre in Rosa" organizzata dall'amministrazione comunale con l'associazione Mai più Sole e Fondazione Taccia per promuovere la prevenzione senologica attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, sotto la supervisione di medici specialisti.

"Lo screening - ha detto il sindaco di Quartu Graziano Milia - e la prevenzione hanno un valore enorme dal punto di vista sanitario, ma lo hanno anche da un punto di vista della crescita della sensibilizzazione e della consapevolezza. Spesso intorno alle malattie si ha un senso di chiusura, di solitudine e di timore ci impedisce di vivere collettivamente il momento della malattia. Invece stando insieme è possibile affrontare e combattere meglio una malattia che oggi si può sconfiggere".

Daniele Farci, oncologo, già presidente regionale dell'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica), componente della Commissione Oncologica Regionale ed attualmente membro del Consiglio di amministrazione nazionale di Fondazione AIOM ha spiegato che "sono attesi nel 2022 55 mila nuovi casi di tumore mammario e maligno e in Sardegna si prevedono circa 1500 casi".

E ha consigliato di abbinare alla visita senologica anche una mammografia periodica. Non solo screening e incontri con i medici: nelle due settimane dedicate alla prevenzione la biblioteca di via Dante ospiterà anche un percorso espositivo organizzato dall'Associazione Mai più Sole, con la mostra "Sguardi". Protagoniste le donne guarite dalla malattia. Per l'evento finale il 31 ottobre si terrà un reading letterario con le testimonianze di tante storie di guarigione, come esempio del valore della prevenzione. Per prenotare le visite comporre il numero +39 351 890 0247.