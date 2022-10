Corso di primo soccorso in scuola Sassari con operatori 118

(ANSA) - SASSARI, 14 OTT - In occasione della settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare l'Areus, in collaborazione con la Centrale Operativa del 118 di Sassari, ha organizzato un momento di sensibilizzazione per gli studenti della scuola media sull'importanza del primo soccorso in caso di arresto cardiaco. La dimostrazione si è svolta nell'Istituto comprensivo "Pasquale Tola" di via Monte Grappa e ha coinvolto i ragazzi della classe seconda C.

Il personale del 118 di Sassari ha distribuito agli studenti un kit per la rianimazione cardiopolmonare contenente un manichino e un dvd illustrativo per seguire passo passo le manovre salvavita. I due tutors inviati dall'Azienda regionale dell'Emergenza urgenza hanno aiutato i ragazzi nell'esecuzione delle tecniche rianimatorie e illustrato uno scenario di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce con l'uso del Dae, il defibrillatore semiautomatico. Alla fine del corso dimostrativo i ragazzi hanno portato a casa il loro "kit salvavita" per poter condividere in famiglia ciò che hanno imparato a scuola.

L'evento costituisce il primo di una lunga serie di iniziative programmate per il prossimo biennio dall'Areus che ha come obiettivo, da una parte l'istituzione del nuovo Registro regionale Dae e la capillare diffusione dei defibrillatori semiautomatici su tutto il territorio regionale; dall'altra la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza del primo soccorso con l'uso di questa apparecchiatura salvavita. (ANSA).