Basket: per Dinamo doppia trasferta a Treviso e Salonicco

La Dinamo parte per il doppio impegno in trasferta, domenica a Treviso in campionato e mercoledì a Salonicco in Champions, con un'arma in più nel roster: il play della nazionale Slovena Alexsej Nikolic, ingaggiato iper sostituire l'infortunato Dowe, potrà scendere in campo. "La chiamata della Dinamo è arrivata inaspettata ma mi sono fatto trovare pronto. Sono molto felice di essere qua, mi sono trovato subito bene con il coach e con i compagni, ho una grande carica e non vedo l'ora di giocare", ha detto Nikolic nella conferenza stampa di presentazione.

"Gli infortuni hanno condizionato questo avvio di stagione ma chi è sceso in campo ha risposto benissimo e ora la società si è mossa molto bene e rapidamente sul mercato ingaggiando Alexsej, che è un giocatore che mi piace molto, conosce il basket e conosce il campionato italiano", ha precisato il coach dei biancoblu, Piero Bucchi. "Anche se ha caratteristiche differenti da Dowe, è il giocatore perfetto per la Dinamo in questo momento, penso che possa inserirsi in squadra molto rapidamente". Nikolic potrà mettersi alla prova subito domenica a Treviso (palla a due alle ore 18,30), proprio contro la sua ex squadra e poi di nuovo mercoledì 19 in Grecia contro il Paok Salonicco, nella seconda gara della prima fase della Champions League.