Basket: Dowe infortunato, Dinamo ingaggia sloveno Nikolic

Costretta a tornare sul mercato a causa di un infortunio muscolare che terrà fuori squadra per parecchie settimane Chris Dowe, la Dinamo ha ingaggiato ieri sera, a tempo di record, il play della nazionale slovena Alexsej Nikolic, lo scorso anno in Spagna al San Pablo Burgos.

Il giocatore 27enne è arrivato ieri a Sassari e ha superato in serata le visite mediche. La società spera di poterlo avere a disposizione già domenica per la trasferta di Treviso, squadra dove tra l'altro Nikolic ha giocato nella stagione 2019-2020. Lo sloveno fa parte della selezione nazionale da quando aveva 14 anni; ha iniziato la sua carriera a Sarajevo per poi spiccare il primo salto al Bamberg in Germania dove ha giocato per un triennio, vincendo due campionati e una coppa nazionale e facendo esperienza anche a Baunach in seconda divisione.

Ha poi giocato per tre anni nel Partizan, prima di una parentesi a Treviso e degli ultimi due anni in Spagna, a Burgos. A Sassari è chiamato a sostituire l'americano Dowe, che nell'allenamento di mercoledì ha riportato una lesione di secondo e terzo grado del muscolo grande adduttore destro, e dovrà stare fermo per un tempo lungo.