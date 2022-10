Arzachena, via a lavori collegamento depuratore-rete irrigua

Partono i lavori per collegare la rete irrigua del Consorzio di bonifica della Gallura con il depuratore comunale di Arzachena. Con la realizzazione di quest'opera il depuratore non scaricherà più l'acqua in mare, ma questa sarà recuperata per usi agricoli. Già con i lavori del primo lotto, aggiudicati per 1 milione e 600 mila euro, sarà possibile l'interconnessione fra i sistemi, con la fornitura di acqua depurata a circa 60 ettari di terreni agricoli. Con il secondo lotto la rete di distribuzione raggiungerà il territorio di Surrau, servendo quindi 200 ettari dall'alto potenziale agricolo.

"È un grande risultato. Abbiamo bandito la gara d'appalto a luglio, e ora con l'aggiudicazione contiamo di portare a termine il primo lotto in cinque mesi. La stagione invernale ci consentirà di rendere operativo un progetto che parla di sostenibilità, risparmio idrico, efficienza", commenta il presidente del Consorzio di Bonifica Gallura, Marco Marrone. Il progetto totale ammonta a 7 milioni e mezzo di euro, divisi in tre lotti, con il primo che gode del finanziamento della Regione. "È un'importante prima fase che dovrà essere portata a conclusione in tempi celeri e intanto pensiamo a recuperare risorse per i successivi step", precisa il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda.