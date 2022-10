Anche Quartu Sant'Elena nelle rete di sostegno "Respiro"

Anche Quartu entra a far parte di "RE.S.P.I.R.O", rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali, figli di vittime di crimini domestici anche legati a violenza di genere e femminicidio. All'ex convento in via Brigata Sassari è stato siglato ufficialmente il protocollo d'intesa fra il Comune di Quartu, la Coop Sociale Irene 95, soggetto capofila del progetto e i partner territoriali Associazione CIPM Sardegna e Koinos Coop Sociale. Il progetto si inquadra nell'ambito delle azioni promosse dal Governo tramite il "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile".