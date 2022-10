Unesco: Geoparco-Comuni rilanciano candidatura siti minerari

Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ripropone la propria candidatura nella Rete "Global Geoparks" dell'Unesco (Global Geoparks Network - GGN) e si impegna a promuovere le aree di interesse del territorio del Parco Geominerario.

A tal fine, il Commissario straordinario Elisabetta Castelli - con deliberazione n. 34 del 12 ottobre u.s. - ha approvato la bozza di convenzione da sottoscrivere con i singoli Comuni, tra i quali saranno individuati i capofila per la realizzazione di iniziative volte alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio geominerario e culturale rientrante all'interno dei confini del Parco Geominerario, tese alla candidatura nella Rete "Global Geoparks" UNESCO.

Le sinergie tra Comuni e Parco Geominerario vengono ritenute, infatti, essenziali per la realizzazione di un progetto unico che, perseguendo l'interesse pubblico, consenta di spianare la strada per rientrare nella Rete "Global Geoparks" Unesco.