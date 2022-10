Test su soccorsi in mare, chiusa esercitazione Squalo 2022

Una ventina di mezzi di soccorso tra elicotteri, aerei e unità navali sono stati impegnati nell'esercitazione Squalo 2022 della Guardia Costiera simulando lo svolgimento di quella che tecnicamente viene definita una "Mass Rescue Operation", operazione di soccorso con grandi numeri: un aereo di linea con 55 passeggeri a bordo, precipitato in mare a causa di un problema tecnico nel Golfo di Cagliari.

Nel ruolo di "Air Coordinator" un Ufficiale pilota di ATR 42 appartenente al 2/o Nucleo Aereo Guardia Costiera di Catania.

Mentre al 13/o M.R.S.C. di Cagliari è spettato il coordinamento generale di tutte le delicate fasi dell'esercitazione, assegnando alle 10 unità navali e agli aeromobili schemi di ricerca al fine di pattugliare nel più breve tempo possibile le 250 miglia quadrate di mare all'interno delle quali si presumeva fosse precipitato l'aereo.

Presente anche la nave della Guardia Costiera italiana "Diciotti", che oltre a fungere da coordinatrice in area operazioni delle Unità navali coinvolte, ha svolto il ruolo di piattaforma logistica con Presidio Medico Avanzato per il triage e il successivo trasferimento dei feriti al pronto soccorso.

Per rendere ancora più realistico lo scenario, sono stati coinvolti anche dei volontari appositamente "truccati", che hanno simulato i feriti recuperati sia dalle motovedette che dagli elicotteri coinvolti nell'attività addestrativa complessa.

Tra questi, velivoli e Unità navali della Guardia di Finanza, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, oltre agli altri assetti internazionali.

La "Squalo 2022" ha rafforzato i rapporti di collaborazione tra gli Enti nazionali e internazionali, che quotidianamente operano in mare per incrementare la risposta in materia di salvaguardia della vita umana. Coinvolti gli equipaggi e gli osservatori 20 diversi Paesi aderenti agli accordi Sarmedocc, Frontex, Themis 2022, Schengen e altri (Organizzazione Marittima Internazionale IMO, Tactical Emergency Casualty Care TECC, Comitato Internazionale Della Croce Rossa ICRC, Sarmed/OCC).