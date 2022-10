Terremoto nella Cgil Sarda, si dimette segretario regionale

Samuele Piddiu si è dimesso da segretario generale della Cgil sarda. Ha rimesso il mandato stamattina davanti all'assemblea generale riunita ad Arborea in presenza del centro regolatore nazionale. "Ringrazio tutti per il tratto di strada fatto insieme - ha detto -, è il momento di cedere il passo a una nuova fase, quella che accompagnerà questo gruppo dirigente a scegliere una guida per il futuro".

Negli ultimi tempi - spiega una nota -era venuta a mancare quella compattezza ancor più indispensabile in un momento complesso e denso di sfide come quello attuale: ecco le ragioni della decisione che, responsabilmente, conferisce all'assemblea generale della Sardegna, insieme al centro regolatore nazionale, il compito di avviare il percorso per trovare, in tempi stretti, la nuova guida.

Il segretario uscente garantirà la gestione della struttura fino all'elezione del nuovo segretario generale.