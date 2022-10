Sette vetrine Cagliari più belle con opere giovani artisti

Illustrazione e fumetto sono i protagonisti della terza edizione di "ArteXarte". Per un mese la via Alghero di Cagliari sarà la cornice della mostra diffusa - ideata dall'Assessorato alla Cultura e spettacolo del Comune, con la partecipazione dell'Assessorato alle Attività produttive e turismo - che promuove il lavoro di artisti sardi, noti o emergenti, grazie al coinvolgimento delle attività commerciali della città.

"Dopo le vie Dante e Sulis- ha detto l'assessora della Cultura e spettacolo, Maria Dolores Picciau. - "ArteXarte" approda nella via Alghero, un'altra delle storiche strade commerciali della nostra città. E per omaggiare la presenza dell'importante mostra di Hugo Pratt e Corto Maltese al Palazzo di città, abbiamo scelto di dedicare quest'appuntamento al fumetto e all'illustrazione. Forme d'arte spesso ingiustamente ritenute di "serie B", ma capaci, lo vediamo proprio con Pratt, di avere un grande impatto sull'immaginario collettivo".

Inoltre, "il focus sull'arte grafica - ha concluso Picciau - vuole omaggiare Cagliari e la Sardegna, come protagoniste del fumetto grazie ai tanti autori cagliaritani e sardi arrivati a lavorare per i più prestigiosi editori italiani e internazionali. Un percorso che alcuni degli artisti esposti stanno seguendo".

Centrale per questo nuovo appuntamento il coinvolgimento del Centro internazionale del fumetto di Cagliari, dopo la collaborazione per gli eventi culturali collaterali legati alla mostra di Pratt. Il Cif, che ha sede nei locali comunali di via Falzarego 35, svolge un'intensa attività culturale con corsi professionali di narrazione per immagini e scrittura creativa.

Lavora con istituzioni, scuole ed enti e promuove la cultura dell'immagine attraverso mostre, rassegne, conferenze e convegni con ospiti internazionali.

"Nell'esposizione - ha rimarcato Bepi Vigna direttore del Centro internazionale del fumetto - vi sono anche esercizi, studi e tavole di alcuni degli allievi che negli ultimi decenni hanno frequentato la nostra scuola di fumetto. Molti di loro sono riusciti a diventare professionisti. Dal 1992 la scuola di fumetto promuove la creatività e molto presto partirà la scuola di narrazione, che cercherà di formare nuovi narratori capaci di usare diversi codici espressivi. Siamo in un'epoca di culture convergenti e cerchiamo di adeguare la nostra offerta didattica al nuovo sistema della comunicazione".

Sono sette le attività che hanno aderito all'invito dell'Assessorato: Corner Shop, Sukka, Studio Moda Group, Nadir, Alla Corte del Re, Stil Nuovo Illuminazione, Dany GoodLook.Altrettanti gli artisti: Davide Gratziu, con L'uomo coniglio; Mattia Ortu, con Nebula II; e gli allievi del Cif Emilio Pilliu, Daniele Coppi, Iano Sanna, Gianluigi Piludu e Michele Pranteddu.

Come già avvenuto nelle due precedenti edizioni nelle vie Dante e Sulis, alla conclusione del periodo di esposizione negli esercizi commerciali della via Alghero, le opere saranno trasferite alla Mediateca del Mediterraneo di via Mameli e rimarranno visibili per un altro mese.