Scontro frontale tra furgone e autocarro a Nuoro, un ferito

Scontro frontale tra un furgone e un autocarro stamattina in via Segni a Nuoro. Nell'incidente è rimasto ferito l'autista di uno dei due mezzi ed è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, a quanto si apprende senza conseguenze gravi.

La strada, dove si è concentrato un intenso traffico visto i rallentamenti per l'incidente, è stata chiusa per qualche ora dalla Polizia Locale di Nuoro. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'impatto e entrambi i conducenti sono stati sottoposti al controllo dell'etilometro.