Covid: nessun decesso in Sardegna e diminuiscono i ricoveri

Nessun nuovo decesso in Sardegna dove i casi Covid restano stabili: 751 positività rispetto ai 750 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3248 tamponi, con un tasso di positività che passa dal 22,3% al 23,1% Cala, dopo diversi giorni in crescita, il numero dei pazienti ricoverati in area medica che sono 88 (- 10), mentre in terapia intensiva sono 4 (+ 1).

Aumenta ancora il numero dei sardi in quarantena: 6734 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 247 ).