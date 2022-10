Coppa America: possibile anteprima a Cagliari nel 2023

Nuove possibilità per vedere a Cagliari un'anteprima della Coppa America, magari con le World series. "Ci stiamo lavorando - ha detto lo skipper di Luna Rossa Max Sirena a margine del varo del nuovo prototipo dello scafo - ma non dipende da noi, ma dalle istituzioni sarde e dal defender. So che c'è stato un incontro, mi riferiscono che sia stato positivo, tra autorità locali e New Zealand. Dovrebbe svolgersi fra un anno. Nel 2020 avevamo programmato le World series a Cagliari, era tutto pronto, ma il Covid aveva mandato tutto a monte".

Gli allenamenti del prototipo inizieranno nei prossimi giorni a Cagliari. Sirena ha anche parlato della possibilità di un open day al Molo Ichnusa per coinvolgere l'Isola e far conoscere il dietro le quinte del quartier generale di Luna Rossa.