Chiesa: apertura nuovo anno pastorale per diocesi Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 OTT - Terzo e ultimo incontro previsto in occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale della Diocesi di Cagliari. Il ciclo di appuntamenti era stato inaugurato domenica scorsa in Cattedrale, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo e segretario generale della Conferenza episcopale italiana monsignor Giuseppe Baturi.

"Abbiamo inaugurato il nuovo anno pastorale - afferma Baturi - con la celebrazione eucaristica di domenica 9 ottobre in Cattedrale. La celebrazione eucaristica, la sinassi, è davvero il paradigma del Sinodo, poiché la Chiesa, nella celebrazione eucaristica si percepisce come comunità, assemblea radunata dal Signore per vivere una comunione nel dono della sua presenza.

Il nuovo anno pastorale sarà modellato sui "Cantieri di Betania", si tratta di "luoghi di lavoro" che servono a costruire o riparare, ed è la vita stessa che lo esige. Senza indugio - esorta - ognuno rincorra la propria vocazione e partecipi a costruire una Chiesa per tutti. A livello operativo non si tratta di articolare la proposta centralizzandola, bensì è ogni realtà ecclesiale che, nella misura in cui agisce e si sente partecipe del mistero di Cristo e della sua missione profetica, darà al vissuto diocesano una caratterizzazione.

Significa accogliere la soggettività che tutti sono chiamati a esprimere, e in questo modo - sottolinea - la Chiesa di Cagliari splenderà per la sua unità, ma nella diversità di situazioni, contesti, caratteri, storie. Il fedele è chiamato a seguire Cristo e quindi quando ciò accade, a creare qualcosa di nuovo e di buono per tutti". (ANSA).