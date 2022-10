A tavola tra buon cibo e musica con "Marina Canta"

Esibizioni itineranti tra i ristoranti del quartiere di fronte al porto. A Cagliari è di scena oggi, "Marina Canta". Dalle 20 la musica animerà le strade del rione. Ad allietare la serata le voci del soprano Sara Mizzanu, del tenore Ronaldo Rocco e del baritono Roberto Deiana accompagnate dal pianoforte di Valerio Carta. Apertura alle 20, presso l'area archeologica della chiesa di Santa Lucia, in via Sardegna mentre dalle 20,30 lo spettacolo proseguirà a tavola, presso i ristoranti: Is Femminas, Sa Schironada, Antica Cagliari, Antica Cagliari Bistrot, L'Ambasciata, Il Malandrino, Antica Hostaria, Pani e Binu, Locanda Leonildo dal Buongustaio, Osteria Paradiso, Trattoria Gennargentu. Un Instagram contest è stato organizzato per raccontare l'evento. In palio 10 fine settimana per due persone a Sant'Antioco, Gonnesa, Villasor o Calasetta. Per partecipare basta scattare una foto al piatto e ai cantanti e pubblicarla con l'hastag #cantamarina, insieme alla localizzazione del ristorante. L'autrice/ore della foto che, per ogni ristorante, avrà ricevuto più like entro le ore 20 di sabato 15, vincerà uno dei 10 premi in palio.

Il Consorzio Cagliari Centro Storico, organizzatore dell'evento, rafforza così la rete di cooperazione con i Centri Commerciali Naturali dei territori sardi, promuovendo la varietà dell'offerta turistica e culturale, in una fase dell'anno cosiddetta di medio-bassa stagione. "Il Consorzio prosegue così nelle attività di animazione del quartiere in una logica di scambio progettuale che amplifica progressivamente la valorizzazione delle risorse territoriali", sottolinea Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico.