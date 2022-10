L'Aula dice No al parco eolico a Bitti, "ET a rischio"

Il Consiglio regionale dice no al progetto approvato dal Governo Draghi per la realizzazione del parco eolico sull'altipiano di Gomoretta, tra i Comuni di Bitti, Orune e Buddusò. L'impianto mette in forte pericolo "e rischia di pregiudicare la candidatura italiana alla realizzazione dell'Einstein Telescope in Sardegna", si legge in un ordine del giorno presentato da tutti i capigruppo (prima firma Roberto Deriu del Pd) e approvato in apertura di seduta all'unanimità.

La realizzazione del parco eolico, è stato sottolineato, sarebbe rischiosa dal punto di vista dell'inquinamento acustico, inoltre le amministrazioni locali e l'intera comunità interessata sono fortemente contrari. Il progetto prevede l'installazione di 13 aereogeneratori da 84 metri di altezza e 132 metri di diametro, per una potenza nominale complessiva di 45 megawatt.

L'odg approvato impegna il presidente della Regione e la Giunta ad acquisire i documenti relativi alle decisioni assunte dal Governo, di chiedere l'istituzione di un comitato nazionale per la candidatura, che ricomprenda e coordini tutti i soggetti pubblici interessati al progetto, e di esprimere parere contrario a qualsiasi autorizzazione di attività che confliggano con il progetto dell'Einstein Telescope. Il documento, infine, dà indicazioni al governatore e alla Giunta affinchè si confronti con il Governo su qualunque progetto che interessi la Sardegna, soprattutto quando ne coinvolge l'aspetto ambientale e paesaggistico.