Insularità: si lavora ad intergruppo in Parlamento

"Il tempo dell'emozione e della gioia è già passato, ora è il momento di iniziare a lavorare, mettere in atto i programmi messi a punto in questi anni all'opposizione". Domani sarà tra i sedici che esordiranno a Montecitorio, e dice sì a un intergruppo di tutti i parlamentari sardi eletti, convinto che sia fondamentale d'ora in poi lavorare con tutti i neo eletti, di maggioranza e opposizione, per far fronte comune nell'affrontare i temi che riguardano la Sardegna.

Francesco Mura, Fratelli d'Italia, sindaco di Nughedu Santa Vittoria fino a oggi è stato il capogruppo del partito della Meloni in Consiglio regionale. "Bisogna fare massa critica per far sentire la voce dell'Isola a Roma - dice prima della seduta dell'Aula - come per quanto riguarda il principio di insularità, ora in Costituzione, che ha bisogno di attuazione e applicazione pratica, in ogni atto e su ogni tema che regola la vita dei sardi".

A prendere il posto di Mura alla presidenza del gruppo sarà Fausto Piga, classe 1980, eletto nella circoscrizione di Cagliari. Il posto nell'Assemblea sarda, invece, è stato assegnato al sindaco di Ruinas Gianni Tatti, primo dei non eletti nella circoscrizione di Oristano alle scorse regionali.