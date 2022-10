Fi: l'ex esponente Lega di Sassari Ginesu passa agli azzurri

Dopo oltre tre anni di vuoto Forza Italia prova a rifondare la casa del partito a Sassari e punta sul consigliere comunale Francesco Ginesu, che ufficializza adesso il suo ingresso fra gli azzurri. Ginesu, dopo avere abbandonato un anno fa la Lega (partito con cui era stato eletto a Palazzo Ducale) ha scelto di proseguire l'avventura politica con Forza Italia.

"La decisione è arrivata dopo un'interlocuzione con il partito, da cui sono stato contattato per avviare un discorso programmatico su Sassari città e sul territorio", spiega il consigliere comunale sassarese. "Una realtà politica come Forza Italia non può rinunciare a una rappresentanza a Sassari e i programmi che mi sono stati prospettati da Pietro Pittalis, Alesandra Zedda e Marco Tedde mi sono sembrati più che validi e ho aderito con entusiasmo. Già prima delle elezioni politiche mi sono impegnato con il partito e i risultati si sono visti anche alle urne, con un 8% alla Camera e 9% al Senato, dopo lo scarno 1% delle ultime amministrative", continua.

Ora a Sassari Forza Italia è da rifondare: le sorti del partito sono da tempo in mano a un commissario provinciale, Nanni Terrosu, e a un commissario cittadino, Vanni Azzena. Con l'ingresso di Ginesu gli azzurri tornano ad avere una rappresentanza nel Consiglio comunale e provano a programmare un futuro con a breve la ricostituzione degli organismi di partito.