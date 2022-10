Calcio: Cagliari in ritiro in vista della gara col Brescia

Cagliari in ritiro da giovedì 13 ad Asseminello in vista della gara casalinga di sabato contro il Brescia. Dopo l'allenamento pomeridiano i giocatori rimarranno al centro sportivo. Resteranno lì sino alla gara con i lombardi. La richiesta è arrivata dalla squadra per trovare compattezza e concentrazione per una partita considerata fondamentale per la ripresa della corsa promozione.

Anche la tifoseria sente l'importanza della gara: attesi alla Domus circa undicimila spettatori. Liverani può contare su quasi tutta la rosa. L'unico problema è legato alle condizioni di Rog: il centrocampista croato che ancora ha svolto solo lavoro individuale. E questo, a tre giorni dal match con la squadra dell'ex presidente rossoblu Massimo Cellino, non è considerato un buon segnale.