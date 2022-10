Cade pannello fotovoltaico a Sassari, operaio ferito

Un operaio è rimasto ferito questa mattina al cimitero di Sassari mentre montava dei pannelli fotovoltaici su un tetto. Per ragioni che sono ancora in fase di accertamento l'operaio è rimasto schiacciato da un pannello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo, la Polizia locale, il 118 e gli ispettori dello Spresal. Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.