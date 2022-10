Scontro frontale sulla statale 129 a Onifai, muore un 65enne

Un infermiere di 65 anni, Lussorio Fele di Irgoli, ha perso la vita ieri notte in uno scontro frontale sulla statale 129 all'altezza del bivio di Onifai.

I conducenti delle due auto sono stati soccorsi da due ambulanze del 118, ma purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla di fare. L'autista dell'altra auto, che non ha riportato lesioni gravi, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Orosei e la Polizia Stradale di Siniscola che hanno eseguito i rilievi per accertare eventuali responsabilità.