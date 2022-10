Ryanair: 23 rotte invernali a Cagliari, nuovo volo su Genova

Oltre 180 voli settimanali per l'inverno 2022, con un incremento del 14% rispetto alla stessa stagione 2019, pre pandemia. Sono i numeri del piano operativo del vettore low cost irlandese Ryanair per la stagione invernale sull'aeroporto di Cagliari-Elmas. In totale 23 rotte, incluso un nuovo collegamento con Genova, e oltre il 10% di posti in più rispetto all'inverno 2019.

"Ryanair non abbandona la Sardegna, anzi puntiamo a offrire ai cittadini e i visitatori di Cagliari la più ampia scelta di destinazioni alle tariffe più basse d'Europa, guidando il turismo inbound verso questa Regione", ha annunciato Mauro Bolla, country manager per l'Italia di Ryanair. Sono oltre 1.700 i posti di lavoro della compagnia in loco, inclusi oltre 60 piloti e membri dell'equipaggio Ryanair altamente retribuiti.

"La solida partnership che abbiamo sviluppato con Ryanair negli ultimi 15 anni ci ha consentito di offrire la scelta di destinazioni estive più ampia di sempre e raggiungere livelli di traffico ampiamente superiori a quelli pre pandemia, registrati grazie all'ulteriore sviluppo della base di Cagliari", ha sottolineato Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, società di gestione dell'aeroporto cagliaritano. "Ryanair rinforza la sua presenza nei mesi invernali, sarà la stagione più ricca di sempre e il 30 per cento di queste destinazioni saranno internazionali", precisa David Crognoletti, direttore commerciale dello scalo.

E Ryanair approfitta dell'occasione per lanciare la sua nuova promozione per i viaggi tra ottobre 2022 e marzo 2023.

Questi i collegamenti per l'inverno 2022: Bari, Napoli, Bologna, Palermo, Bruxelles Charleroi, Parigi Beauvais, Budapest, Parma, Catania, Pisa, Cuneo, Roma Ciampino, Genova, Siviglia, Cracovia, Trieste, Londra Stansted, Torino

Malta, Venezia, Milano Bergamo, Verona e Milano Malpensa.