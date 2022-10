Prova a vendere droga a giovane a Cagliari e poi lo rapina

Gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un 23enne per rapina aggravata. La vittima è un giovane avvicinato all'alba in Viale Trieste da un uomo di origine straniera che gli ha proposto l'acquisto di sostanza stupefacente. Dopo aver declinato l'offerta ed essersi allontanato, è stato nuovamente raggiunto dal 23enne che prima ha tentato di sottrargli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e poi lo ha aggredito colpendolo violentemente con calci e pugni. Durante la colluttazione lo straniero è riuscito a sottrarre alla vittima il telefono cellulare ed il portafoglio nel quale erano custoditi i documenti personali, bancomat e denaro contante per poi darsi alla fuga.

Gli agenti della Squadra Volante, ricevuta la richiesta d'aiuto al 113 da parte del giovane, si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo e grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima del suo aggressore, lo hanno individuato mentre tentava di scappare. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il presunto autore della rapina, che però nel frattempo si era disfatto della refurtiva.

Il 23enne, sottoposto a fermo di iniziativa della polizia giudiziaria, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.