Paganelli nuova dirigente della Polizia stradale di Cagliari

Catia Paganelli nuovo dirigente della Polizia Stradale di Cagliari. È la prima volta che nel capoluogo sardo la guida della sezione è affidata a una donna. Alla Divisione Anticrimine della Questura arriva invece Massimo Marino. Paganelli, originaria di Corato, in provincia di Bari, dall'agosto del 2018 ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari. La sua attività è stata caratterizzata anche dall'impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, anche in qualità di promotrice di diverse iniziative per costruire e rafforzare la rete antiviolenza.

Marino, romano, dal 2001 è nel Nucleo operativo centrale di sicurezza (Nocs), in qualità di funzionario operativo. Durante la sua permanenza in questo reparto, oltre ad essersi occupato della tutela e sicurezza di capi di Stato e primi ministri in visita in Italia, ha guidato le squadre di intervento speciale in diversi eventi di importanza internazionale, come le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Dal 2021 è stato assegnato al Centro nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno con l'incarico di direttore.