La Gallura sfoggia vini gioiello con "Benvenuto Vermentino"

(ANSA) - OLBIA, 11 OTT - La Gallura mette in mostra le sue migliori produzioni vitivinicole con la manifestazione "Benvenuto Vermentino", appuntamento che per l'ottavo anno attirerà a Olbia produttori e pubblico, confermandosi un collaudato strumento di promozione economica, culturale e turistica. L'ottava edizione, ideata e promossa dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e dall'Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura, le locali associazioni di categoria e l'Ais, è stata presentata oggi a Olbia nella sede camerale.

Il ricco calendario di appuntamenti si snoderà nell'arco della "Settimana del Vermentino", dal 17 al 23 ottobre, con una lunga serie di iniziative promozionali e culturali che avranno come fil rouge il vino per eccellenza della Gallura, il Vermentino appunto, nella sua duplice denominazione: di Gallura Docg e di Sardegna. Con la regia dell'Ente camerale e di Promocamera, le associazioni di categoria realizzeranno diversi eventi di animazione urbana che andranno a coinvolgere le cantine produttrici di Vermentino, le attività produttive di Olbia (commerciali, artigianali, dei servizi), gli operatori della ricettività (alberghiera ed extra alberghiera), della ristorazione e dei pubblici esercizi.

Ci saranno quindi visite guidate nelle cantine, degustazioni, menù tipici in tema Vermentino offerti dai ristoratori olbiesi, mostre di artigianato artistico, laboratori open food. Inoltre per arricchire la manifestazione con appuntamenti dedicati all'export e all'internazionalizzazione, sono in programma una serie di incontri B2B tra le cantine di Vermentino e una qualificata selezione di importatori esteri provenienti da Germania, Svizzera e Danimarca. Incontri mirati anche al rafforzamento delle azioni di comunicazione, marketing e promozione turistica della Gallura, da attuarsi nel periodo giugno-ottobre in collaborazione con le principali agenzie di promozione e comunicazione e le Camere di Commercio italiane all'estero.

All'interno della manifestazione rientra il Premio nazionale eno-letterario "Vermentino", rivolto alle case editrici e assegnato a un'opera di narrativa italiana già edita, in grado di cogliere aspetti peculiari e significativi del variegato mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi. (ANSA).