Incidenti stradali: Sardegna maglia nera Italia per aumenti

Nel 2021, sulle strade della Sardegna ci sono stati 91 decessi (- 4,2%) contro i 95 del 2020 per un tasso di mortalità del 5,7 casi per 100mila abitanti. Gli incidenti sono stati 3.200 (- 700 circa rispetto ai 2.479 del 2020) con un tasso del 201,8 per 100mila abitanti. Le statistiche sono state elaborate da Aci e Istat.

In 40 province d'Italia su 107, il numero di decessi rispetto al 2019 - anno scelto come riferimento per l'obiettivo 2030 - è aumentato, in 7 invece è rimasto stabile. Tra quelle con gli incrementi percentuali maggiori si trova Oristano (+140%: 12 morti nel 2021, 5 nel 2019). Inoltre Sassari, Oristano e Sud Sardegna portano l'Isola ad essere la regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+ 20). In 16 province del Belpaese l'indice di mortalità - decessi per 100 incidenti - è risultato più che doppio rispetto al valore medio nazionale (pari a 1,89) e tra queste compare il Sud Sardegna (4,8).