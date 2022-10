I luminari della reumatologia a congresso ad Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 11 OTT - I luminari della Reumaotolgia si riuniranno ad Alghero il 14 e 15 ottobre per il congresso nazionale "Attualità e prospettive in Reumatologia-II edizione", curato dal responsabile scietifico Gian Luca Erre, direttore della struttura complessa di Reumatologia della Aou di Sassari e docente della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Sassari.

Le due giornate di dibattito che si terranno nei locali di Qartè Sayal offriranno uno spazio ampio all'approfondimento delle tematiche, inerenti all'impegno cardiologico, neurologico e polmonare nelle malattie reumatologiche sistemiche , che rappresentano terreno di confronto quotidiano tra i diversi specialisti.

"L'evento è stato ideato con l'intento di affrontare, in maniera non settoriale, i diversi ambiti delle malattie reumatologiche grazie all'intervento dei massimi esperti nazionali e internazionali impegnati in attività clinica e di ricerca di base", spiega Gian Luca Erre.

Saranno trattate le attuali evidenze in tema di vasculiti e miopatie infiammatorie. Uno spazio ampio sarà dedicato all'approfondimento delle tematiche inerenti all'impegno cardio-polmonare nelle malattie reumatologiche sistemiche che rappresentano terreno di confronto quotidiano tra i diversi specialisti. Ci sarà anche un momento di incontro fra specialisti e pazienti, con la partecipazione del presidente dell'Associazione sarda dei malati reumatologici (Asmar), Ivo Picciau. (ANSA).