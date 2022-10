I 103 anni di Zia Battista, figli e nipoti dipendenti Poste

103 anni e un rapporto speciale con Poste Italiane. E' una storia che, da oltre cinquant'anni, si lega a filo doppio con quella dell'Azienda, quella di Battistina "Zia Battista" Piras, di Osini, Ogliastra. Nata nel paese ogliastrino nel settembre del 1919, nel 1946 si trasferisce a Cortoghiana, nel Sulcis iglesiente, assieme alle tre figlie piccole Mariolina, Anna e Angela, per seguire il marito, minatore a Carbonia. Nel Sulcis nascono altri 3 figli: Paolo, Antonina, per tutti Antonella, e Ivonne.

Mariolina, entra in Poste negli anni '50 a Milano, ma poi anche Paolo, Antonella, Ivonne e Roberto, superando a loro volta un concorso, entrano a far parte della grande famiglia di Poste Italiane, seppur in ambiti, ruoli e addirittura regioni, differenti. A loro si sono poi aggiunti il genero Franco, marito di Antonella, che ha prestato servizio fino al 2006 nel settore del recapito, la nuora Ermelinda, moglie di Roberto, attualmente ancora impiegata nel ruolo di consulente, la nipote Francesca, figlia di Ivonne, applicata attualmente nel ruolo di specialista imprese a Tortolì.

Alla signora Piras, il direttore provinciale di Nuoro Andrea Madeddu, il responsabile delle Risorse Umane della Filiale provinciale Francesco Maria Santisi e il direttore dell'ufficio postale del paese ogliastrino Antonio Salis, a pochi giorni di distanza dal compimento del suo 103esimo compleanno hanno consegnato una pergamena celebrativa per il prezioso traguardo raggiunto, visto anche il rapporto "di famiglia" con Poste Italiane.