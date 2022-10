Torna a correre il Covid in Sardegna, anche se nelle ultime 24 ore non rigestra alcun decesso. I nuovi casi accertati sono 1.215 (+ 832), di cui 1.115 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.976 tamponi. Il tasso di positività scende dal 27,7 al 24,4 per cento. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (- 1), quelli in area medica 96 (+ 2). In aumento i casi di isolamento domiciliare, in tutto 6.229 (+ 163).