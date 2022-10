Consegnati a Cagliari premi Ondras per le lingue minoritarie

Consegnati a Cagliari i premi Ondras per la diffusione delle lingue minoritarie europee. La cerimonia si è svolta all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari. I riconoscimenti per il 2022 sono andati a Carles Duarte i Montserrat, poeta e linguista catalano, per le opere e carriera che hanno sottolineato l'importanza per ogni ambito della vita della lingua catalana, "prima lingua di Catalogna".

E poi a William Cisilino, direttore dell'Agenzia della lingua friulana, per i suoi scritti e per l'impegno profuso nel corso di tutta una vita. È ancora: Rut Bernardi, esperta di traduzioni e di didattica, per il contributo che ha dato alla lingua ladina. Un premio anche in Sardegna alla memoria dello scrittore, giornalista e studioso Paolo Pillonca per la sua costante opera di valorizzazione della lingua sarda.

"La premiazione di oggi è il momento finale di un percorso lungo e importante; le Acli continueranno a lavorare affinché alla lingua sarda e a tutte le lingue cosiddette minoritarie venga dato il suo naturale riconoscimento", ha detto il presidente regionale delle Acli Franco Marras.