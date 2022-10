Alla Pro Loco gestione gratuita del Teatro Garau di Oristano

Il Comune di Oristano ha aggiudicato la gestione gratuita e biennale del Teatro Antonio Garau all'associazione turistica Pro Loco. Al bando hanno partecipato due concorrenti: il Cantagallo e la Pro Loco. Il progetto culturale di quest'ultima è stato ritenuto conforme alla gara e ha ottenuto il massimo punteggio. Il concessionario dovrà farsi carico delle spese di funzionamento della struttura, oltre che promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, con particolare riferimento a rassegne cinematografiche, teatro di prosa e dialettale, musica e danza, spettacoli e concerti.

"Restituiamo alla città il Teatro civico attrezzato per la realizzazione di attività teatrali e di prosa, nonché polo di eccellenza per attività culturali - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - Nel frattempo, l'amministrazione è impegnata sul progetto di completamento dei lavori che porteranno la capienza massima a 398 posti contro gli attuali 278. Si tratta di lavori che non comporteranno la sospensione delle attività né l'interruzione della concessione".

"Superando le difficoltà degli scorsi anni si può finalmente programmare la stagione di prosa, con gli irrinunciabili appuntamenti del Cedac, ma anche con l'Ente concerti e con tutti i sodalizi che operano nel campo della cultura, senza dimenticare lo spazio da dedicare alla scuola", aggiunge l'assessore alla Cultura Luca Faedda.