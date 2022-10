Zes Sardegna, nel nord ovest 500 ettari per le imprese

Le opportunità di investimento nelle Zone economiche speciali (Zes) e i benefici fiscali annessi sono stati illustrati in un convegno che si è svolto alla Camera di commercio di Sassari, organizzato dall'Ente camerale con il Consorzio industriale provinciale e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Alla presenza di numerosi esperti si è discusso di come la Zes, che nell'area del nord ovest Sardegna ingloba oltre 500 ettari tra le zone industriali di Porto Torres, Truncu reale a Sassari e Sana Marco ad Alghero, possa offrire occasioni di sviluppo per l'economia del territorio, puntando sull'internalizzazione, l'attrazione di nuove imprese, l'incremento della competitività e dell'occupazione.

Per raggiungere questi obiettivi, come ha spiegato il commissario straordinario Zes Sardegna, Aldo Cadau, la Zona economica speciale mette a disposizione delle imprese una molteplicità di strumenti: procedure burocratiche semplificate, vantaggi fiscali, autirizzazione unica e conferenze di servizi.

"Al centro di tutto questo ci sono le imprese. La nostra disponibilità di spazi è ben superiore a quella di molte altre Regioni, dobbiamo lavorare sulla capacità di attrazione di nuove aziende e sulla loro internazionalizzazione. A breve poi le Zes diventeranno soggetti attuatori nell'utilizzo di risorse europee, e in quest'ambito penso ad esempio alla vendita di energia a prezzi calmierati", ha detto Cadau intervenendo nel dibattito moderato dal giornalista Marco Ledda.

Tra i tanti interventi, quello di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio, che ha sottolineato come "il territorio del nord ovest risulta fra i primi tre in Italia come tasso di crescita del numero delle imprese", e di Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale provinciale, secondo il quale "la Zes di Sassari, Alghero e Porto Torres ha potenzialità straordinarie, ce lo dicono proprio gli imprenditori, ed ora dobbiamo farla conoscere anche all'esterno".