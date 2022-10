Fioremma Landucci nuova assessora allo Sport a Cagliari

Prima uscita ufficiale questa mattina per la nuova assessora allo Sport del Comune di Cagliari, Fioremma Landucci, in occasione della conferenza stampa di presentazione del mondiale di formula kite in programma sul litorale del Poetto. Landucci è stata nominata dal sindaco Paolo Truzzu dopo le dimissioni dell'assessore Andrea Floris. L'avvicendamento è legato alle fibrillazioni all'interno della maggioranza di centrodestra per le rimostranze del gruppo consiliare Udc.

"Sono un tecnico non un politico, prima di accettare ci ho pensato un po' - spiega all'ANSA la neo assessora - Trovo un lavoro già ben avviato da chi mi ha preceduto. Non mi occuperò solo di routine, ma mi interessa stimolare la pratica dello sport anche come terapia prescrivibile per adolescenti e giovani. Cagliari città bellissima non solo per i grandi eventi, ma anche per la pratica quotidiana".