Discarica di prodotti animali sequestrata a Decimomannu

Una discarica di scarti di macellazione sequestrata e due denunce: è questo il bilancio di un blitz della Polizia locale di Decimomannu che ha segnalato alla Procura due persone per reati ambientali. L'area - 60 metri per 30 - infatti, non solo si trova in un'area comunale, ma - come evidenziato dagli inquirenti - anche vicino alla diga del rio Cixerri, in un'area sottoposta a dei vincoli ambientali.

Il sopralluogo degli agenti, guidati dal Capitano Monica Loi, è stato effettuato ad aprile ma le verifiche si sono concluse nelle scorse settimane con l'invio della documentazione in procura a Cagliari dove il fascicolo è stato aperto dalla pm Rossella Spano. La Polizia locale aveva effettuato il blitz a seguito di un'interrogazione presentata dall'opposizione in Consiglio Comunale: durante il sopralluogo gli agenti si sono ritrovati davanti alcuni cumuli di residui di macellazione e altri materiali derivanti da lavorazioni agricole che sprigionavano cattivi odori e rilasciavano dei liquidi. Le indagini sulla vicenda sono ancora in corso.