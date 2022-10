Aci: domenica il primo evento "Ruote nella Storia" Oristano

Manca poco al primo evento "Ruote nella Storia" ad Oristano, format nazionale ACI Storico che unisce storia, cultura e enogastronomia. La tappa oristanese è prevista domenica 16 ottobre come "3° Memorial Franco Ghiani". Il raduno di auto d'epoca è organizzato dagli Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Oristano, con il patrocinio del comune. Dopo la visita del centro storico e della Torre di Mariano II, i partecipanti si sposteranno in corteo verso le coste del Sinis e il Villaggio di San Salvatore, per arrivare a Is Aruttas per pranzo.

Per il direttore ad interim dell'Automobile Club Oristano, Claudio Bigiarini, "la manifestazione assume un particolare significato non solo per gli appassionati di auto d'epoca, ma per tutti i soci ACI di Oristano, a testimonianza della vitalità dell'Ente. Questa prima edizione, grazie al gruppo degli Ufficiali di Gara che già organizzavano il Memorial Franco Ghiani, permette una visibilità nazionale a dei luoghi ricchi di storia, arte, cultura e bellezze naturali troppo spesso sconosciuti al grande pubblico. L'augurio è di ritrovarsi tutti gli anni, insieme agli appassionati non solo della Sardegna, per scoprire le perle di questo territorio."