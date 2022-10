Sbloccata graduatoria idonei Aspal, subito 30 assunzioni

"La graduatoria del concorso Aspal è stata sbloccata e potremo di nuovo procedere al suo scorrimento". Lo annunciano le assessore del Personale e del Lavoro, Valeria Satta e Alessandra Zedda, che hanno incontrato un comitato degli idonei per dare loro rassicurazioni circa lo sblocco e la volontà di prorogare la graduatoria stessa, per consentire a tutti gli idonei l'ingresso in forze all'amministrazione regionale.All'incontro sono intervenute in video conferenza le organizzazioni sindacali.

"È mia intenzione chiedere al Consiglio regionale la proroga delle graduatorie vigenti, Aspal e Laore" ha affermato l'assessora Satta, ricordando che, nelle more dell'espletamento dei concorsi, è importante attingere dalle graduatorie vigenti.

"Proprio oggi - prosegue - l'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro ha condiviso la graduatoria che attendevamo, questo ci consentirà di assumere subito 30 lavoratori e alcune altre unità all'inizio del 2023, che andranno a sopperire le carenze di organico amministrativo".

Il blocco della graduatoria Aspal aveva creato una situazione di criticità in quanto, essendo antecedente a quella di Laore, aveva messo in allerta gli idonei che giustamente si aspettavano venisse data loro la priorità. Siamo quindi felici che la situazione si sia sbloccata in modo da poter rimettere ordine nello scorrimento".

"Proprio oggi l'Aspal - ha affermato Zedda - ha comunicato all'assessorato del Lavoro che avrebbe trasmesso in giornata agli uffici del Personale la graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso". "Il blocco momentaneo dello scorrimento - ha spiegato Zedda - era dovuto all'esigenza dell'Aspal di procedere ad una ricognizione del fabbisogno del suo organico.

La Regione ha l'esigenza di assumere personale, in particolare per potenziare i centri per l'impiego (CIP) su tutto il territorio della Sardegna. Come assessora del Lavoro e consigliere regionale, continuerò la mia battaglia per un ulteriore proroga della graduatoria".