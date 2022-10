Basket: Dinamo domenica contro la neopromossa Verona

Esordio casalingo in Lega A contro la neo promossa Verona per la Dinamo Banco di Sardegna. Palla a due domenica alle 19 al PalaSerradimigni con i ragazzi di coach Bucchi chiamati a riscattarsi dopo le tre sconfitte consecutive incassate tra finale di Supercoppa, campionato e Champions League.

Tre gare in cui i biancoblu non hanno demeritato, ma hanno pagato più del dovuto stanchezza fisica e roster corto a causa dei numerosi infortunati. "Le sconfitte ci pesano, non ci fanno piacere, la Supercoppa ha lasciato qualche strascico, dobbiamo resettare e ripartire con lo spirito giusto, ricominciando a vincere dal match contro Verona, sono convinto che possiamo iniziare una striscia positiva, abbiamo bisogno di riuscire a portare a casa una vittoria", ha commentato Piero Bucchi nella consueta conferenza stampa pre partita.

"Abbiamo degli up and down all'interno della gara, ci sono giocatori che hanno bisogno di trovare la condizione migliore.

Jones nell'ultima partita ha dato segnali di ripresa, ha fatto meglio rispetto a Varese; è stato fermo tanto, sta facendo adesso la preparazione, tre partite vere, devo dire che sta migliorando. Dowe sta facendo fatica, è un po' sfiduciato ma sono convinto che gli basterà una buona gara per riuscire a sbloccarsi", precisa parlando della condizione dei due nuovi americani, apparsi finora fuori forma e poco inseriti negli schemi di squadra. "La squadra lavora bene, si allena bene, dobbiamo continuare a farlo, migliorando anche la continuità, abbiamo due quinti del quintetto che stanno recuperando, la strada è giusta, l'abbiamo visto con Malaga, abbiamo avuto sprazzi molto buoni contro una squadra molto forte che può arrivare in fondo alla BCL, siamo convinti della bontà di quello che stiamo facendo e dell'impegno di tutti", ha concluso Bucchi.