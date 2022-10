Agenzia Dogane: il dg Minenna incontra il sindaco Cagliari

Il direttore generale, Marcello Minenna, ha incontrato il sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu negli uffici di Palazzo Regio. All'incontro istituzionale ha preso parte anche il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao. "La gradita visita del direttore Generale è stata un'importante occasione per rinnovare la collaborazione tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Cagliari con l'Agenzia delle Dogane e per valutare ipotesi di lavoro comune nell'immediato futuro - ha sottolineato il sindaco Truzzu a margine dell'incontro - Con piacere siamo a disposizione per supportare l'Agenzia nell'individuazione di uno stabile che possa diventare una dignitosa sede di rappresentanza a Cagliari di questo prestigioso Ente".

"Sono molto grato al signor Sindaco per la disponibilità che ha espresso negli obiettivi che vedono l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e il Comune di Cagliari impegnati nella tutela del territorio a salvaguardia della legalità e della salute pubblica - ha replicato il Direttore Marcello Minenna - Adm intende intensificare e strutturare sempre meglio la sua presenza nel capoluogo per garantire il contrasto alla contraffazione, al fianco della parte sana del sistema economico e produttivo locale".