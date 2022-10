"Truck tour",a Cagliari campagna prevenzione cardiovascolare

Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte in Italia la Campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare "Truck Tour Banca del Cuore 2022" facente parte del più ampio progetto nazionale "Banca del Cuore".

Cagliari ospiterà il Truck della Prevenzione dal 7 al 9 ottobre.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Il Covid in questi due anni - spiega una nota - ci ha insegnato che questo virus può essere combattuto, ma non ancora debellato, e quando combattuto può lasciare importanti strascichi al cuore soprattutto dei pazienti cardiopatici, che purtroppo hanno pagato il maggior contributo, ma anche in chi non soffriva di problematiche cardiovascolari. Il progetto Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici volti non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Da venerdì a domenica, dalle 9 alle 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni nel Corso Vittorio Emanuele per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito.