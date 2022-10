Strade: Sassari-Olbia, verso apertura altri 16 km

Entro la fine della primavera sarà aperto al traffico a 4 corsie l'intero lotto 2 della Sassari-Olbia mentre entro fine mese saranno percorribili altri 4 km che si aggiungono ai 2 già operativi. Per la prossima stagione estiva il Lotto 2, della lunghezza complessiva di 12 km per un investimento totale di 112 milioni di euro, sarà quindi concluso e si collegherà al lotto 3, portando a quota 9 (su 10) i lotti conclusi.

Infine per il lotto 4 l'ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2023.

Lo stato di avanzamento sulla Sassari-Olbia sono stati resi noti nel corso del sopralluogo al quale hanno partecipato l'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, che nella serata di ieri ha incontrato il presidente della Regione, Christian Solinas, il responsabile del compartimento sardo di Anas, Francesco Ruocco, e gli altri rappresentanti di Anas.