All'ospedale di Sassari uno spazio Arcobaleno per mamme e papà

Da venerdì 7 ottobre le mamme e i papà che lavorano o che sono degenti nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari avranno una stanza dedicata dove incontrare i propri figli, cambiare il pannolone, allattare al seno.

Si chiamerà Spazio Arcobaleno ed è il frutto di un'iniziativa congiunta portata avanti dal Comitato unico di garanzia dell'Università di Sassari, il Cug della Aou di Sassari, e la direzione aziendale dell'Azienda di viale San Pietro.

Lo spazio sarà inaugurato alle 12,30, al piano terra del Santissima Annunziata.

La stanza scelta è luminosa, ha pareti di colore azzurro e celeste e una vetrata interna rivolta verso la hall dell'ospedale, per dare il senso dell'accoglienza. Sulle finestre, grazie a un pannello adesivo, campeggia un cielo contornato di nuvole bianco panna e un arcobaleno al centro, che regalano una sensazione di essere in un'area aperta.

L'apertura dello Spazio Arcobaleno sarà preceduta da un convegno, con inizio alle ore 9, nell'aula magna dell'Università di Sassari, in piazza Università, incentrato proprio sul ruolo degli Spazi Arcobaleno come aree inclusive per la collettività.

Ad aprire i lavori saranno il rettore dell'Ateneo, Gavino Mariotti, e il direttore sanitario dell'Aou, Luigi Cugia.

L'iniziativa sarà illustrata dalla presidente del Cug dell'Università di Sassari, Marta Galiñanes Gallén, e dalla presidente del Cug dell'Aou di Sassari, Anastasia Gabriella Tucconi.

Seguiranno quindi gli interventi del presidente della struttura di raccordo della Facoltà di Medicina ospedaliero universitaria, Giovanni Sotgiu, del presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Sassari, Giuseppe Norcia, e della rappresentante dell'Associazione studenti di Agraria, Francesca Senis.