Al Poetto di Cagliari quinta tappa triathlon mondiale

Quinta tappa del triathlon mondiale sabato al Poetto di Cagliari. Partenza alle 10.30 con la prova femminile e alle 14.30 con quella maschile dal Poetto.

È la World triathlon championship series. Un appuntamento importante anche per il futuro: in palio punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si inizia con la prima frazione di nuoto in mare su un percorso di 1.500 metri, per poi continuare in bici su strada nella seconda frazione da 40 chilometri, prima degli ultimi 10.000 metri di corsa a piedi della terza e conclusiva frazione.

A rappresentare l'Italia, Bianca Seregni, Verena Steinhauser, Gianluca Pottazzi e Michele Sarzilla. Quella di Cagliari sarà la quinta tappa stagionale della Wtcs. Aperta in Giappone a Yokohama lo scorso maggio, proseguita a Leeds, Montreal e Amburgo, proseguirà a il 5 e 6 novembre alle Bermuda (il 5 e 6).

La finale sarà invece ad Abu Dhabi, dal 23 al 26 sempre a novembre. "La World triathlon championship series - spiega il vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius - è una manifestazione di richiamo, fortemente voluta e capace di promuovere la città in tutto il mondo, con quarantotto diverse emittenti internazionali, che consolida l'identità di una città ideale per praticare sport all'aperto. Puntiamo molto sugli eventi sportivi, su cui occorre investire anche per migliore la ricettività".

Regione in campo: l'assessore al turismo Gianni Chessa ha parlato di "connubio proficuo tra sport e turismo". In collegamento video da Milano, il presidente Coni Giovanni Malagó ha rimarcato l'"attitudine della Sardegna a ospitare gare di livello internazionale tutto l'anno".