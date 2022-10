Visite gratuite per l'Open day della salute mentale

L'Aou di Sassari partecipa alla Giornata mondiale della salute mentale con l'H-Open day, il 10 ottobre, organizzato dalla Fondazione Onda, nella Clinica psichiatrica del complesso sanitario di San Camillo. Gli utenti potranno prenotare visite, consulenze psichiatriche e psicologiche e colloqui individuali chiamando, entro venerdì 7 ottobre, dalle ore 9 alle 14 al numero di telefono 079 2644640 , oppure scrivendo una mail all'indirizzo clinica.psichiatrica@aouss.it.

La struttura, diretta da Alessandra Nivoli, in una prima fase effettuerà le visite durante le quali saranno definite le diagnosi o eventuali trattamenti. In un secondo momento gli operatori definiranno insieme ai pazienti il loro possibile follow-up, anche nelle strutture territoriali di competenza.

"In generale i disturbi psichiatrici nelle persone che già presentano una vulnerabilità biologica possono emergere e rivelarsi a causa di eventi di vita stressanti, abuso di sostanze, difficoltà socio-economiche, trascuratezza e altro ancora", afferma Nivoli. Questi due anni di pandemia hanno influito sull'andamento delle patologie: "È stata un'emergenza sanitaria che ha determinato gravi conseguenze non solo mediche ma anche psicologiche, economiche, sociali e politiche. La disoccupazione, la riduzione della produttività, la violenza domestica, l'esacerbarsi di ansia, depressione, insonnia, abuso di alcol e sostanze stupefacenti sono alcuni esempi. La quarantena, l'isolamento e il distanziamento sociale hanno avuto un impatto negativo sul benessere soggettivo di tutta la popolazione generale". La struttura dell'Aou, che offre assistenza specialistica tramite Cup e ambulatori specialistici, oltre che di Vittimologia, ha visto incrementare gli accessi: nel 2022 i sintomi depressivi nella popolazione generale sono quintuplicati. Recenti studi scientifici mettono in luce un incremento dei disturbi sia nelle persone già affette da una malattia mentale, sia in chi è stato contagiato dal coronavirus e nella popolazione generale. La giornata del 10 ottobre è anche occasione per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi e paure legati alle malattie psichiche.